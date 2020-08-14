دولي

الصحة الإسرائيلية: 14 حالة وفاة و1258 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: 14 حالة وفاة و1258 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و1258 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 665 وفاة وحصيلة الإصابات إلى 91,080 إصابة.

ووفقا لمعطيات الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل ثمانية وفيات و931 إصابة جديدة خلال اليوم، مشيرة إلى أن 375 مصابا في حالة حرجة، منهم 108 مصابين موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 23,450 حالة، في حين سجّلت 66,965 حالة تعاف، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت المعطيات أن "متوسط معدل الوفيات اليومي في شهر آب الجاري يبلغ 10 وفيات"، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل 8605 مصابين جدد بالفيروس، ونقل 385 مصابا بحالة حرجة إلى المستشفيات.

وقالت "الصحة الإسرائيلية" إنه إذا استمر هذا المنحنى المرتفع في تسجيل الإصابات، ستنضم إسرائيل في نهاية الأسبوع المقبل إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، سجّلت فيها أكثر من 100 ألف إصابة بالفيروس.

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