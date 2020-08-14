الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ابن تركي آل سعود.



وذكر الديوان الملكي، في بيان، نشرته الأنباء السعودية (واس)، أنه سيتم دفن الأمير السعودي والصلاة عليه، غدا السبت، في مدينة الرياض.