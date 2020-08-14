بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. الاتحاد الأوروبي يدعو للتخلي عن قرار الضم كليا

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الإسرائيلية، بالتخلي التام عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية.



ووصف في تغريدة على (تويتر) قرار تل أبيب بتعليق الضم ضمن إطار الاتفاق، بـ"الخطوة الإيجابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "أرحب بالاتفاق، وأرى أنه مفيد للطرفين ويصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة ككل".



وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الجهد الدولي لضمان عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.



وأعلن بوريل في وقت سابق، أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ثني إسرائيل عن قرار الضم".



وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة، أن "ضغوطا أوروبية مورست على إسرائيل لحضها على تجاوز الضم".