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سقوط ثلاثة صواريخ (كاتيوشا) في محيط مطار بغداد

سقوط ثلاثة صواريخ (كاتيوشا) في محيط مطار بغداد
رام الله - دنيا الوطن
سقطت ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا، مساء الجمعة، في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب بيان رسمي عراقي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت:" تبين أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة"، وهي منطقة مجاورة للمطار.

وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، تعرض مطار بغداد  إلى هجوم مماثل، إذ سقط عليه صاروخا كاتيوشا، دون أن تسجل أضرار أو إصابات.

وأطلقت هذه الصواريخ من منطقة حي المكاسب المجاور، بحسب خلية الإعلام الأمني، التي قالت حينها إنه تم العثور على القواعد الخشبية التي أطلقت منها الصواريخ.

ولم تتبن أي جهة على الفور هذا الاعتداء، رغم أن واشنطن تتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف خلف اعتداءات جرى شنها في الماضي.

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