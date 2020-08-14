شؤون فلسطينية

رأفت يدعو الجامعة العربية للخروج بموقف يلزم الإمارات بالالتزام بالمبادرة العربية

رأفت يدعو الجامعة العربية للخروج بموقف يلزم الإمارات بالالتزام بالمبادرة العربية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل من أجل إدانة الإعلان الإماراتي - الإسرائيلي الذي رعته الإدارة الأمريكية والخروج بموقف عربي واضح يلزم الإمارات بالتراجع والالتزام بالمبادرة العربية.

وقال رأفت في تصريح له اليوم الجمعة: " إننا نرفض رفضا مطلقاً الاتفاق الاماراتي – الإسرائيلي الذي مثل خروجا عن مبادرة السلام العربية التي رهنت التطبيع بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية والفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية"

وأكد على أن هذا الاتفاق مثل طعنة في خاصرة شعبنا الفلسطيني حيث استغلت الامارات قضية شعبنا العادلة لإعطاء كل من ترامب ونتنياهو طوق النجاة من خلال التطبيع المجاني بعد أن تمكنت القيادة الفلسطينية من إحباط مخططاتهما القاضية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال الضم وما عرف بـ "صفقة القرن".

ودعا رأفت الدول العربية والإسلامية إلى عدم دعم هذه الخطوة الغادرة التي شكلت انتهاكا فظا لكل قرارات القمم العربية التي أكدت على وجوب انتهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية العربية التي احتلت عام 1967.وأضاف: " إن المواقف التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين من تأييد للخطوة الإماراتية يجب التراجع عنها كونها لا تعبر عن مواقف شعوبها".

وبين رأفت في نهاية تصريحه أن تصريحات نتنياهو بالأمس تؤكد إصراره على تكريس الاحتلال واستمراره في خطة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وأن هذا الاتفاق ما هو إلا تطبيع مجاني قدمته الإمارات لدولة الاحتلال على حساب شعبنا وقضيته لتحقيق مصالح مشتركة.

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