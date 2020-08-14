الحساينة: الاتفاق بين الاحتلال والامارات محاولة لخداع الوعي وتزييف التاريخ

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات، بعقد إشهار العلاقات المحرّمة برعاية من الإدارة الأمريكية المتصهينة.



واعتبر الحساينة في تصريحٍ صحفي اليوم الجمعة، أن ما جرى شكلاً من أشكال محاولات خداع الوعي، وتزييف التاريخ.



وقال :"إن الاتفاقية تعبّر عن مدى الاستسلام والخنوع الذي يعصف بمثل هذه الأنظمة"، مستدركاً "إلاّ أنه لن يغيّر من ثوابت الحق والتاريخ والجغرافيا، وسيبقى الاحتلال الاسرائيلي المحتل العدو المركزي للأمة، وستبقى القدس وفلسطين، القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية الحيّة، ولكل الاحرار في العالم".



وتابع د. الحساينة "في زمن التيه والخذلان والانقلاب على القيم الإنسانية، بتنا نرى كيف تهرول بعض الكيانات الوظيفية للتطبيع مع العدو التاريخي للأمة والمنطقة بكاملها، حيث تتساقط منظومات تتحكم بمقدرات الأمة، وتتسلط على شعوبها أمام أكذوبة السلام المدنس والتطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني الغاصب".



وشدد على أن الإعلان عن اتفاق "سلام" مع الاحتلال الاسرائيلي يفضى إلى تجميد الضم مؤقتاً، يأتي في سياق محاولات الترويج والتسويق للوهم والخداع، وكذبة مفضوحة لن تنطلي على شعبنا، ولا على الشعوب العربية والإسلامية التي تدرك بفطرتها السليمة ووعيها الكبير وحسّها وضميرها اليقظ، مخاطر الكيان على المنطقة، وعلى شعوبها، وعلى مقدساتها، وقيمها الحضارية العربية والاسلامية.



وأعرب الحساينة عن ثقته بأنه سيأتي اليوم الذي تقول فيه الشعوب كلمتها الفصل، وتُسقط كل الأوهام، وتكشف كل المؤامرات.



ونوه إلى أن هذه الاتفاق المذل، يعتبر وصمة عار كبير، ودليل خزي بحق كل من حاول ويحاول تجميل وجه الاحتلال القبيح والملطّخ بدماء شعبنا وأمتنا، ليعبث بالمنطقة ومقدراتها وقيمها الثقافية والدينية والإنسانية، مجدداً التأكيد على أن فلسطين والقدس ستبقى ثابتاً من ثوابت الأمة وسيبقى الاحتلال الاسرائيلي طارئاً وغريباً ومحتلاً ومستعمراً، ونهايته الحتمية إلى الزوال.



ومضى د. الحساينة يقول :"إن لعنات التاريخ والأجيال ستطارد المتسولين للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وسيلاحقهم العار الأبدي، وستشهد عليهم الأيام كم كانوا واهمين ومشتبهين ومتواطئين مع أعداء الأمة، وأعداء الإنسانية والشعوب، ولن يطول الوقت حتى تكتشف هذه الأنظمة المتهالكة".