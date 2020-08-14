ظريف للنخالة: التطبيع لا يمثل الشعوب بل سياسة الحكام

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اتصالا هاتفيا من محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية .



وقد أعرب الوزير ظريف عن إدانة الجمهورية الاسلامية لاتفاق التطبيع الاماراتي الإسرائيلي، مؤکدا أن هذه الحركات الخيانية لن تؤثر على مقاومة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن التطبيع لا يمثل الشعوب بل سياسة الحكام الذين لم تختارهم الشعوب، بسحب ما جاء على موقع حركة الجهاد الالكتروني.



من جهته ثمن النخالة المواقف الايرانية الداعمة لفلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوات الدنيئة لن تفتّ من عزيمة المقاومة الفلسطينية.



وبيّن النخالة أن الشعب الفلسطيني لن يراهن على الأنظمة العاجزة التي تبحث عن البقاء في عروشها وتستبدل المقدس بالمدنس وتتخلى عن مبادئ العروبة والإسلام لارضاء أمريكا واسرائيل.