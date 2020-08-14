الصحة الأردنية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بينها ثلاثة محلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الأردن، منها ثلاث حالات محليّة، والبقيّة خارجيّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1329.



وجاءت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس (كورونا)، 3 إصابات محلية مخالطة لمصابين سابقين 2 من لواء الرمثا، و1 من محافظة إربد، و4 إصابات لقادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وإصابتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما سجل الأردن سبع حالات شفاء، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت.