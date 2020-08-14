دولي

صحيفة إسرائيلية تكشف عدد زيارات نتنياهو لدولة الامارات

صحيفة إسرائيلية تكشف عدد زيارات نتنياهو لدولة الامارات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، زار دولة الإمارات مرتين على الأقل سرًا، خلال العامين الماضيين.

وقالت الصحيفة: "إن زيارات نتنياهو إلى الإمارات كانت ضمن الاتصالات بين البلدين لصياغة اتفاق تطبيع العلاقات، والذي أعلن عنه رسميا أمس الخميس".

وأشارت الصحيفة إلى أن كل زيارة لنتنياهو استغرقت عدة ساعات، وكان يرافقه فيها رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، لافتةً إلى أن هذه الزيارات هي التي مهدت الطريق للإعلان عن اتفاق سلام مشترك بين الإمارات وإسرائيل، وذلك بعد سنوات من العلاقات السرية بينهما.

وزارت عدة وفود رسمية إسرائيلية دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، من ضمنها زيارات لوزير الخارجية في حينها يسرائيل كاتس (يشغل حاليا وزارة المالية)، ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، إلى جانب مشاركة دولة الاحتلال في معرض "إكسبو 2020" في دبي، والذي تأجل بسبب جائحة (كورونا).

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