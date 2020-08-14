نقيب المحامين: الاتفاق الاماراتي الإسرائيل طعنة في خاصرة الحقوق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال جواد عبيدات، نقيب المحامين الفلسطينيين: "إنّ الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هو طعنة في خاصرة الحقوق الفلسطينية وتاريخ شعبنا، وسيمنح مزيداً من الغطاء للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".



وأكد عبيدات في بيان، اليوم الجمعة، أنّ هذا التحالف لا يخدم القضية الفلسطينية بالمطلق، بل يضرّ بها ضرراً حقيقياً، ويخدم أهداف إسرائيل ذاتها التي تدعي أنها دولة طبيعية في المنطقة، رغم احتلالها للأرض الفلسطينية وعدوانها على شعبها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشدد على أنّ مثل هذا الأمر يشجع الاحتلال على استمرار تنكره للحقوق الفلسطينية، واستمرار عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وحصاره وتهويد المدينة المقدسة، مؤكداً أنّ المطلوب دائما أنّ تدعم الدول العربية حالة النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال، وليس أن تعقد الاتفاقات معه.