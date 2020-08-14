شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين ظريف وهنية حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

تفاصيل اتصال هاتفي بين ظريف وهنية حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتصالًا هاتفيًا من جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، حيث أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

وقال ظريف خلال الاتصال: "إن إيران قيادةً وشعبًا يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا رفض إيران لهذا الاتفاق، معربا في الوقت ذاته، عن ثقة بلاده بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشعوب العربية والإسلامية قادرة على إفشال هذه الاتفاقات المدانة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الفصائل الفلسطينية كافة، وتحقيق الوحدة والتعاون لمواجهة هذه المخاطر والاتفاقات، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

من جانبه عبر رئيس المكتب السياسي للحركة عن شكره للاتصال، وثمن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا تجاه الحق الفلسطيني، معتبرًا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا تمسكه بالثوابت والمقاومة ولن يزيده هذا الاتفاق إلا تمسكًا بأرضه وقدسه ومقدساته.

وقال هنية: "إن لحظة الحسم التاريخي لن تكون إلا في مصلحة قضيتنا وأمتنا"، مؤكدًا أن حركة حماس سوف تبذل كل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك في أماكن تواجد شعبنا كافة لمواجهة التهديد الاستراتيجي الذي يحيط بقضيتنا وثوابتنا الوطنية.

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