عربي

الطراونة: ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونرفض التطبيع

الطراونة: ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونرفض التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي: "إن الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها".

وأضاف الطراونة في تغريدة له عبر (تويتر)، اليوم الجمعة: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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