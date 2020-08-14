الطراونة: ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونرفض التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي: "إن الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها".



وأضاف الطراونة في تغريدة له عبر (تويتر)، اليوم الجمعة: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.