الطراونة: ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونرفض التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي: "إن الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها".
وأضاف الطراونة في تغريدة له عبر (تويتر)، اليوم الجمعة: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
قال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي: "إن الثابت الوحيد في الصراع العربي مع الاحتلال، هو إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، والقدس عاصمتها".
وأضاف الطراونة في تغريدة له عبر (تويتر)، اليوم الجمعة: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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