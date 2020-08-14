باكستان: ملتزمون بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، تعقيبا على الإعلان الأميركي-الإماراتي-الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو أيضا أولوية رئيسية لباكستا، وأنها أيدت من أجل سلام عادل وشامل ودائم، باستمرار حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، وكذلك القانون الدولي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمهورية باكستان الإسلامية التزامها بالإعمال الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.