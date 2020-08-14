البرغوثي يحذر من الترويج لكذبة وقف الضم مقابل التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من حملة الخداع التي تمارسها بعض وسائل الإعلام و المتحدثين الإعلاميين الذين يروجون لكذبة أن حكومة إسرائيل أوقفت مخطط ضم الضفة الغربية مقابل اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.



وقال البرغوثي أن بنيامين نتنياهوفند بنفسه، و بلسانه، خلال خطابه أمس هذه الكذبة و أكد استمرار تمسكه بمشروع الضم الذي قال انه لم ولن يتراجع عنه وأضاف أنه يعني فرض السيادة الإسرائيلية أي الضم على كل الضفة الغربية.



وأكد البرغوثي أن تنفيذ التطبيع مع إسرائيل هو تطبيق فعلي لبنود صفقة القرن التي تضمنت ضم الأغوار و المستعمرات الاستيطانية لإسرائيل، وذلك يعني التطبيع مع الإحتلال و ضم و تهويد القدس و الجولان، و مع نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي.



وأضاف البرغوثي ا، كل أكاذيب العالم لا تستطيع تجميل الوجه القبيح للتطبيع مع الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.