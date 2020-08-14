شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في قرية المدية غرب رام الله

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله في قرية المدية غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله، اليوم الجمعة، والعشرات بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في قرية المدية غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المدية محمد راشد، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قبل اعتقاله، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ولفت راشد الى أن قنابل الغاز المسيل للدموع أدت الى اندلاع حريق بالمحاصيل الزراعية في القرية، مشيرًا الى أن طاقم الدفاع المدني والمواطنين تمكنوا من إخماد الحريق.

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