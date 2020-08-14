شؤون فلسطينية

عريقات: الامارات قطعت علاقتها معنا منذ 2014 وفوجئنا بالاتفاق مع إسرائيل

عريقات: الامارات قطعت علاقتها معنا منذ 2014 وفوجئنا بالاتفاق مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اتفاق الإمارت مع إسرائيل، دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين بشكل مجاني.

وقال عريقات في لقاء له عبر فضائية (الجزيرة)، مساء اليوم الجمعة: "إذا كانت الامارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا مصلحتها من الاتفاق"، مضيفا: "دولة الإمارات قطعت علاقتها معنا منذ عام 2014، وفوجئنا بالاتفاق مع إسرائيل".

وتساءل عريقات عن الذي تجنيه دولة الامارات العربية المتحدة من المكافأة التي قدمتها لدولة الاحتلال الاسرائيلي، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة.

وفي السياق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول العربية، لدعوة الامارات للتراجع عن هذه الخطوة، لافتا إلى أن السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات.

وقال عريقات: "السلام لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال ولن نسمح لأي جهة أن تتحدث باسمنا".

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