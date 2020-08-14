نتنياهو يكشف هوية منسق المحادثات مع الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن هوية الشخصية المسؤولة عن القيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء محادثات مع الإمارات، وذلك على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين.



وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "كلفت رئيسة هيئة الأمن القومي مائير بن شبات بتركيز العمل على القيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء محادثات مع الإمارات وذلك على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية".



يشار إلى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي، وقعت أمس الخميس، اتفاق سلام وصف بالتاريخي، مع الامارات العربية المتحدة، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك مقابل تراجع الاحتلال عن قراره بضم الأراضي الفلسطينية.



وقد لاقى هذا الاتفاق، العديد من الانتقادات والهجوم من الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث اعتبره أنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.