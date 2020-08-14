بومبيو: سنفعل كل ما بوسعنا لضمان تمديد حظر الأسلحة على إيران



وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.



وأكدت إيران، يوم الاثنين الماضي، أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستستمر في محاولات تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران.ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قوله: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان تمديد حظر الأسلحة على إيران".