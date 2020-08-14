المنظمة الجزائرية للشباب: الاتفاق الإماراتي طعنة لنضال الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المنظمة الجزائرية للشباب، ثباتها على مواقفها المبدئية المناصرة إطلاقا لقضية شعبنا الفلسطيني المناضل من أجل استرجاع أرضه وإرساء سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المغتصبة وعاصمتها القدس، باعتبارهما حق راسخ ولا جدال فيه للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.



ودانت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، اتفاق الإمارات، معتبرة اياه طعنة لنضال الشعب الفلسطيني ونكران له، وتحمل مسؤولية المآلات الوخيمة المرتقبة على القضية الفلسطينية للدول العربية والإسلامية التي رضيت بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.