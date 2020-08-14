نزال: حلي بالامارات مد يد العون لشعبنا بدلا من التحالف مع الاحتلال





وقال نزال: "حلي بدولة كالإمارات أن تمد يد العون والتضامن مع شعب له ضلع في نهضتها واستقرارها المستحق بدل أن تتحالف مع دولة تحتل أرضه بقوة السلاح وهي ظاهرة تعاني منها الإمارات نفسها".



وأضاف نزال: "لن تتقبل الشعوب العربية والمسلمة والصديقة في العالم علاقة طبيعية مع دولة كإسرائيل وهي تسفك دماء وتستولي على أراضي وحقوق شعب تقوم بمحاصرته وتجويعه وافقاره بحرمانه من حرية الحركة وقطع سبيله لثرواته وفرص التواصل الطبيعي مع العالم واستنهاض ملكات ومواهب أفراده".



وحذر نزال من خطورة التعاطي مع المزاعم الإسرائيلية بما يسمى تعليق خطة الضم والاستيلاء، وطالب بإلغائها كليا، وبإبقاء الضغط الدبلوماسي العالمي ثقيلا على إسرائيل لصدها عن الاقتراب من تنفيذ الضم مستفيدة من اي غطاء في علاقة لها مع دولة عربية هنا أو هناك.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رفضها التطبيع مع السلطة القائمة بالاحتلال بما يخالف الموقف العربي المستند على مبادرة السلام العربية.وعبرت فتح في بيان صادر عن المتحدث باسمها جمال نزال، اليوم الجمعة، عن خيبة أملها الكبيرة من خطوة الإمارات، مطالبة بالتراجع عنها وعدم التخلي عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهو يتعرض لمخاطر التصفية والقتل والسجن والملاحقة والحرمان والتنكر لحقوقه ووجوده من الأساس.