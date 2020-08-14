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العراق: انفجار يستهدف رتلا يقدم دعما لوجستيا للتحالف الدولي

العراق: انفجار يستهدف رتلا يقدم دعما لوجستيا للتحالف الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب، أن عبوة ناسفة انفجرت على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع بمحافظة الديوانية وسط العراق"، فيما لم تسبب الانفجار بأي أضرار تذكر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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