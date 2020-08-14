صحيفة: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الإمارات الأسبوع المقبل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، بأن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الإمارات الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي قيادتها العليا للمضي قدما في اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر إعلامية قولها: "إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيترأس الوفد في زيارة علنية للمرة الأولى، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن كوهين هو من قاد جهود التطبيع خلال العام المنصرم".



وذكرت القناة 12 العبرية، أنه قد يتم التوقيع على بعض جوانب اتفاق التطبيع خلال الزيارة، مشيرة إلى أن الطرفين سيحددان موعدا للقاء يين قادة البلدين في غضون أسابيع قليلة.



وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن تتم مراسم التوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.



من جهة أخرى، قال مسؤول كبير لهيئة البث الإسرائيلية (كان) إنه من المتوقع أن تكون البحرين هي الدولة الثانية التي ستقوم بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، في حين قال مسؤول أمريكي كبير لوسائل إعلام فلسطينية إنه من المتوقع أن تقوم البحرين وسلطنة عمان بتطبيع العلاقات في المستقبل القريب.