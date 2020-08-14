شؤون فلسطينية

شاهد: تضرر معدات زراعية بغلاف غزة بسبب البالونات الحارقة

شاهد: تضرر معدات زراعية بغلاف غزة بسبب البالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن معدات زراعية، تضررت جراء اندلاع حريق في منطقة (موشاف شوبا) داخل المجلس الإقليمي (سدوت نيغف) بغلاف غزة، بسبب البالونات الحارقة.

بدوره، أكد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الاسرائيلي، أن 16 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح اليوم الجمعة، بفعل البالونات الحارقة.

وأشار الموقع إلى أن هناك ثمانية حرائق اندلعت في المجلس الاقليمي (أشكول)، وخمسة في (شعر هنيغف)، وحريقات في (سدوت نيغف)، وحريق واحد في شاطئ عسقلان.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت، فجر اليوم الجمعة، عدة أهداف في قطاع غزة، ردا على إستمرار اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.


 


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