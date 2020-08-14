محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات بفيروس (كورونا)، لمخالطين في مدينة قلقيلية، ليرتفع بذلك عدد الاصابات بالمحافظة الى 19 حالة.



وأشار رواجبة في بيان صادر عن مكتبه، ونشر على صفحة المحافظة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 182 حالة.