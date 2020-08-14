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صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": البحرين في اتصالات متقدمة لتكون التالية في التطبيع

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": البحرين في اتصالات متقدمة لتكون التالية في التطبيع
البحرين
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات متقدمة مع البحرين بشأن تطبيع العلاقات وذلك بعد ساعات من إعلان التطبيع مع الإمارات.

وبحسب ما ترجمته "روسيا اليوم" عن الصحيفة، من المتوقع أن تكون البحرين الدولة التالية التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، حسبما صرح مسؤول كبير لهيئة البث الإسرائيلية "كان".

من جهته قال مسؤول أمريكي كبير لوسائل إعلام فلسطينية، إنه من المتوقع أن تقوم البحرين وسلطنة عمان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل القريب، بحسب التقرير.

كما أفادت إذاعة الجيش عن اتصالات مع البحرين، ونقلت عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين قولهم إنهم يجرون اتصالات متقدمة مع البحرين بشأن الخطوة المحتملة.

وقد أعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاقهما بعد ظهر الخميس، وقالتا في بيان مشترك مع الولايات المتحدة أصدره الرئيس دونالد ترامب إن الدول الثلاث "اتفقت على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

وكانت البحرين من بين الذين رحبوا بالاتفاق، وقالت الحكومة في المنامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".

وقالت البحرين أيضا إن الاتفاق أوقف "ضم الأراضي الفلسطينية ويدفع بالمنطقة نحو السلام".

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