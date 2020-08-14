اصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واخرين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم





رام الله - دنيا الوطناصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و 13 اخرين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية التي خرجت تنديدا بالاتفاق الاماراتي الامريكي الاسرائيلي ورفضا لمحاولات ضم اجزاء من الضفة لصالح السيادة الاسرائيلية.وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم ان جنود الاحتلال هاجموا المواطنين المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى لوقوع 4 اصابات بالرصاص المعدني و13 اخرين بالاختناق الشديد وعولجوا جميعهم ميدانيا.واوضح شتيوي ان المئات من ابناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت اليها حركة فتح تنديدا بما توصلت اليه الامارات من اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال برعاية الادراة الامريكية مؤكدين رفضهم لمثل هذه الاتفاقيات التي تعد خيانة كبرى للقضية الفلسطينية وشهدائها العرب والفلسطينيين.واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين امطروهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية ، كما افشلوا كمينا نصبه الجنود في حقول الزيتون بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات.