دولي

شاهد: أردوغان يبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي وسحب السفير

شاهد: أردوغان يبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي وسحب السفير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو ظبي، ردا على اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

وشدد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول ونقلتها (تي ار تي) على دعم تركيا المستمر للشعب الفلسطيني، قائلا: "نبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسنبقى كذلك".

 

وتابع: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا".

جاء ذلك ردا على الإعلان أمس عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على إبرام معاهدة سلام تقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

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