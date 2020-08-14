سفارة فلسطين بالقاهرة: سفر 1142 مواطنا من قطاع غزة وعودة 1841 للقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إن 1142 مواطنا تمكنوا من السفر من قطاع غزة عبر معبر رفخ إلى مصر، وعودة 1841 مسافرا إلى القطاع.



وأشار إلى أن السفارة من خلال غرفة الطوارئ، و مندوبيها داخل الصالة المصرية قاموا بتسهيل اجراءات سفر المواطنين، واستلام أوراق امتحانات طلبة الأزهر الشريف بغزة لتسليمها لمشيخة الأزهر في القاهرة لتصحيحها كما جرت العادة.



وثمن السفير اللوح حرص الشقيقة الكبرى مصر على فتح معبر رفح البري الأسبوع المنصرم لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء حتى أمس الخميس، معربا عن شكره وتقديره للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها وسلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتسهيل عودة المواطنين.