شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: سفر 1142 مواطنا من قطاع غزة وعودة 1841 للقطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة: سفر 1142 مواطنا من قطاع غزة وعودة 1841 للقطاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إن 1142 مواطنا تمكنوا من السفر من قطاع غزة عبر معبر رفخ إلى مصر، وعودة 1841 مسافرا إلى القطاع.

وأشار إلى أن السفارة من خلال غرفة الطوارئ، و مندوبيها داخل الصالة المصرية قاموا بتسهيل اجراءات سفر المواطنين، واستلام أوراق امتحانات طلبة الأزهر الشريف بغزة لتسليمها لمشيخة الأزهر في القاهرة لتصحيحها كما جرت العادة.

وثمن السفير اللوح حرص الشقيقة الكبرى مصر على فتح معبر رفح البري الأسبوع المنصرم لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء حتى أمس الخميس، معربا عن شكره وتقديره للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها وسلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتسهيل عودة المواطنين.

أخبار ذات صلة

اصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واخرين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واخرين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

صور: مسيرات غاضبة في الضفة والقدس تنديدا بتطبيع الإمارات مع الاحتلال

صور: مسيرات غاضبة في الضفة والقدس تنديدا بتطبيع الإمارات مع الاحتلال

عريقات: قرار الإمارات كان قادما بضم أو بدون ضم على حساب حقوق شعبنا

عريقات: قرار الإمارات كان قادما بضم أو بدون ضم على حساب حقوق شعبنا

تيسير خالد: العدوان الثلاثي على الشعب الفلسطيني بوابة عبور لقافلة تطبيع قادمة

تيسير خالد: العدوان الثلاثي على الشعب الفلسطيني بوابة عبور لقافلة تطبيع قادمة

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم

نزيه أبو عون: اتفاق التطبيع الاماراتي خذلان للقضية الفلسطينية

نزيه أبو عون: اتفاق التطبيع الاماراتي خذلان للقضية الفلسطينية

حنا: ان الصوت المسيحي في بلادنا ومشرقنا سيبقى دوما صوتا مناديا بالمحبة

حنا: ان الصوت المسيحي في بلادنا ومشرقنا سيبقى دوما صوتا مناديا بالمحبة

&#34;الوطني&#34;: القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقايضات والصفقات التي عكسها اتفاق الإمارات

"الوطني": القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقايضات والصفقات التي عكسها اتفاق الإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

اصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واخرين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واخرين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

سفارة فلسطين بالقاهرة: سفر 1142 مواطنا من قطاع غزة وعودة 1841 للقطاع

سفارة فلسطين بالقاهرة: سفر 1142 مواطنا من قطاع غزة وعودة 1841 للقطاع

عريقات: قرار الإمارات كان قادما بضم أو بدون ضم على حساب حقوق شعبنا

عريقات: قرار الإمارات كان قادما بضم أو بدون ضم على حساب حقوق شعبنا

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم

نزيه أبو عون: اتفاق التطبيع الاماراتي خذلان للقضية الفلسطينية

نزيه أبو عون: اتفاق التطبيع الاماراتي خذلان للقضية الفلسطينية

حنا: ان الصوت المسيحي في بلادنا ومشرقنا سيبقى دوما صوتا مناديا بالمحبة

حنا: ان الصوت المسيحي في بلادنا ومشرقنا سيبقى دوما صوتا مناديا بالمحبة

الجمعية الفلسطينية في الإكوادور: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي عار وغير شرعي

الجمعية الفلسطينية في الإكوادور: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي عار وغير شرعي

تركيا: ندعم موقف الشعب الفلسطيني وقيادته إزاء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

تركيا: ندعم موقف الشعب الفلسطيني وقيادته إزاء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

حقيقة إنفصال الفنان محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى

حقيقة إنفصال الفنان محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

عربي

نتنياهو يشكر ثلاثة دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات

نتنياهو يشكر ثلاثة دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات

جنبلاط: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مناورة لصالح ترامب

جنبلاط: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مناورة لصالح ترامب

سلطنة عُمان تعلن تأييد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

سلطنة عُمان تعلن تأييد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان