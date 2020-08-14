شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب شاب برصاص الاحتلال واعتقل ثلاثة أخرون صباح اليوم الجمعة أثناء محاولتهم اجتياز احدى فتحات جدار الفصل العنصري جنوب غرب بلدة فرعون قضاء طولكرم.

وأفاد شهود عيان أن سيارة اسعاف تواجدت في المكان لنقل الشاب المصاب.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت قبل يومين الفتحة في جدار الفصل العنصري في قرية فرعون.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الدخول إلى أراضي الداخل المحتل، واستهدفتت المواطنين بقنابل الغاز التي أدت إلى اندلاع حريق بالأراضي الزراعية.

وأتاحت الفتحات مؤخرا في الجدار للمواطنين من سكان الضفة الغربية التوجه إلى الأراضي المحتلة عام ٤٨.

وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما، امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم عند اكتمال الجدار.

وسينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني سيضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من جيش الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.

وتقع المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال شرقي الذين تقدر طاقتهما بـ 507 مليون متر مكعب سنوياً، تقع المنطقة المعزولة الشرقية فوق الحوض الشرقي ذو الطاقة التصريفية التي تقدر بنحو 172 مليون متر مكعب سنوياً. ويقدر عدد الآبار الجوفية في المنطقتين بـ 165 بئر بطاقة تقدر بـ 33 مليون متر مكعب بالسنة، يقدر عدد الينابيع بـ 53 ينبوعاً بطاقة تصريفية 22 مليون متر مكعب سنوياً.

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