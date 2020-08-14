نزيه أبو عون: اتفاق التطبيع الاماراتي خذلان للقضية الفلسطينية

نزيه أبو عون القيادي في حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون أن الاتفاق الإسرائيلي الاماراتي وخطوة التطبيع العلنية مع الاحتلال تضيف صفحة أخرى من صفحات التقهقر العربي والخذلان للقضية الفلسطينية.



واستنكر أبو عون إعلان الامارات لاتفاق سلام مع الاحتلال في الوقت الذي تقوم فيه الطائرات الإسرائيلية بقصف غزة وجرافاتها بهدم بيوت المقدسيين في القدس، متسائلا:" أي سلام هذا التي تسعى له الامارات.



وأضاف أبو عون أن خطوة التطبيع لن تكون في مصلحة القضية بل ستزيد الأمور تعقيدا، لافتا أن استمرار تمسك الفلسطينيين بقضيتهم سيفشل مثل هذه الخطوات الهادفة لطمس القضية.