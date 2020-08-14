الجمعية الفلسطينية في الإكوادور: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي عار وغير شرعي

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت الجمعية الفلسطينية في الإكوادور الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس ترمب، واصفة اياه بالاتفاق غير الشرعي.



واعتبرت الجمعية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن الاتفاق يهدف إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه لا سيما في مدينة القدس، وينال من كرامة هذا الشعب وحقوقه المشروعة في النضال وتقرير المصير.



وأضافت أن الاتفاق يمثل انتهاكا لمبادرة السلام العربية، داعية الشعب الاماراتي لعدم الاعتراف بهذا التطبيع ورفضه.



وناشدت الجمعية التي تمثل الجالية الفلسطينية في الاكوادور، دول العالم لإدانة هذا العمل، مؤكدة ضرورة عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية لبحث الموضوع.



وأكدت أن احلال السلام في الشرق الاوسط يتطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.