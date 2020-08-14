تركيا: ندعم موقف الشعب الفلسطيني وقيادته إزاء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت تركيا عن دعمها للموقف القوي والمشترك للشعب الفلسطيني وقيادته إزاء البيان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي، الذي ينص على التطبيع الكامل للعلاقات الإسرائيلية الإماراتية.



وأكدت تركيا في بيان صدر عن القنصلية التركية العامة في القدس ونقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الجمعة، أن قيام الإمارات من خلال تصرف أحادي بالسعي للقضاء على مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها جامعة الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2002 وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي عام 2002، هو أمر مقلق للغاية.



وشددت على أنه لا يوجد أي مصداقية في هذا الإعلان الذي يدّعي دعمه للقضية الفلسطينية.



ورأت تركيا أن قيام الإمارات بالسعي لتحقيق مصالح سرية من خلال الخطة الأميركية التي وُلدت ميتة وليست لها أية صلاحية، يعتبر تجاهلا لإرادة الشعب الفلسطيني.



وأكدت أن الإدارة الإماراتية لا تمتلك أي صلاحيات تسمح لها بالقيام بمفاوضات مع إسرائيل بشكل يخالف إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته، عبر تقديم تنازلات في مواضيع تعتبر مصيرية بالنسبة لفلسطين.



وقال بيان القنصلية التركية إن التاريخ وشعوب المنطقة لن ينسوا ولن يغفروا أبدا هذا التصرف المنافق للإمارات، حيث قامت بخيانة القضية الفلسطينية بهدف تحقيق مصالحها الضيقة، وتعمل على إظهار الأمر وكأنه تضحية من أجل فلسطين.