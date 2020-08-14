لجان العمل الصحي تستنكر اعتقال سائق عيادتها الوردية



وقالت المؤسسة في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من موظفيها على مدى السنوات الماضية لن تثنيها عن مواصلة خدماتها الصحية والإنسانية للجماهير الفلسطينية والتي بدأتها منذ العام 1985 من مدينة القدس المحتلة.



ودعت المؤسسة الجهات الصحية والقانونية المحلية والدولية لمتابعة الحالة الاعتقالية للزميل عابد والعمل على الإفراج الفوري عنه.



وأضافت إن عابد يعمل لديها سائقًا للعيادة الوردية التي تجوب القرى والمخيمات الفلسطينية لتقديم خدمات الفحص والتشخيص للنساء الفلسطينيات المتعلقة بأورام النساء متمنية له ولباقي الاسرى بالإفراج الفوري من سجون الاحتلال التي يعاني فيها الأسرى من الإهمال الطبي المتعمد وسوء التغذية والتعذيب ‘لى جانب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) مؤخراً.







رام الله - دنيا الوطنإستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي قيام قوات الاحتلال باعتقال سليم عابد سائق العيادة الوردية التابعه لها من منزله في مدينة البيرة بعد إقتحامه فجراً وترويع ساكنيه وتفتيشه وإقتياده إلى جهة مجهولة.