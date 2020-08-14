إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في بحر مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صياد اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال في عرض بحر شمال غزة.



وأفادت الصفحة الرسمية لتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة بأن الصياد غيث أبو عون (20 عامًا) أصيب برصاص الاحتلال المطاطي خلال عمله في بحر شمال قطاع غزة.