شؤون فلسطينية

المجمع الدعوي: التطبيع مع إسرائيل أعظم خيانة بحق الأمة والأقصى وفلسطين

المجمع الدعوي: التطبيع مع إسرائيل أعظم خيانة بحق الأمة والأقصى وفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي (المجمع الدعوي) في فلسطين بياناً استنكر فيه الاتفاق الذي أعلن فيه تطبيعاً كاملاً للعلاقات بين حكومة أبوظبي واسرائيل.

وأوضح المجمع الدعوي أن الإمارات ترتكب أعظم خيانة بحق الأمة والأقصى وفلسطين وبذلك فهي تخون التضحيات الكبيرة التي قدمتها أمتنا من سنوات الفتح الإسلامي إلى يومنا في سبيل الدفاع عن الأرض المقدسة في فلسطين، حذر المجمع من "الآثار الخطيرة"، للتطبيع مع إسرائيل ، مؤكداً رفضه ذلك تحت أي غطاء كان، ومن أي دولة كانت .

وأكد المجمع في بيانه وصل "دنيا الوطن" على أن اسرائيل هي كيان محتل وباطل شرعاً حيث أن فلسطين كلها أرض وقف اسلامي لا يجوز التفريط بشبر منها ، وأن أي صورة من صور التطبيع معه حرام شرعاً وخيانة جلية للأمة جمعاء.
كما وجدد تأكيده على أن أي اتفاقات مع اسرائيل لا تعبر عن ضمير أمتنا ووعيها المستمد من آيات قرآنية مقطوع دلالتها وثبوتها وأحاديث نبوية صحاح تثبت إسلامية فلسطين،حيث قال تعالى:" سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الإسراء:1)، وتوضح العدواة المطلقة من اليهود للمسلمين في مختلف الأزمنة والأماكن ودلَّ على ذلك قوله تعالى :" لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ" (المائدة: 82) ، فلذا فإن المطبعون هم في مواجهة مفتوحة مع آيات القرآن وأحاديث النبي الأكرم ومن ثم مع جموع الأمة وضمائرها الحية.

كما دعا المجمع الدعوي الشعوب المسلمة إلى أداء واجبها الشرعي تجاه أرض الاسراء والمعراج بالنصرة والتأييد وإنكار ما يقوم به بعض أبناء الجلدة من خيانة لله والرسول .

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