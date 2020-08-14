جنبلاط: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مناورة لصالح ترامب

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنه منذ إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية وموجات الاستيطان اليهودي ومصادرة الاراضي والتهجير لا تتوقف، والاتفاق الإماراتي الاسرائيلي برعاية أميركية ليس إلا مناورة انتخابية لصالح ترامب.



وأضاف جنبلاط في تغريدة على (تويتر)، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان والقدس هو مثل احتلال النازيين لباريس، على أمل أن يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات الأوان وضياع كل فلسطين.



بدوره، قال العلامة اللبناني علي فضل الله "نتوقف عند التطبيع الذي يحصل بين الإمارات وإسرائيل، والذي ما كنا نريد له أن يحصل، ونراه إضعافا للموقف العربي والإسلامي والفلسطيني، وهدية مجانية للكيان الصهيوني وتعزيزا له، في وقت لا يزال هذا العدو يتابع مخططه التهويدي الكامل لفلسطين".