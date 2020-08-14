شؤون فلسطينية

لبنان: الإضراب الشامل يعم كافة المخميات الفلسطينية رفضا لإعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

لبنان: الإضراب الشامل يعم كافة المخميات الفلسطينية رفضا لإعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عمَ الإضراب والحداد الشامل، اليوم الجمعة، كافة المخميات الفلسطينية في لبنان رفضا لإعلان التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والامارات.

وقال أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن الاضراب الشامل عم كافة المخميات، ورُفِعَت الرايات السوداء على أسطح المنازل ومقرات الفصائل الوطنية والإسلامية، تعبيرا عن رفض شعبنا الفلسطيني واستنكاره لهذا الاتفاق المُذل.

ودعا أبو العردات الإمارات إلى التراجع عن هذا العدوان المشؤوم على شعبنا، مطالبا الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي برفض هذا الإعلان التطبيعي المجاني.

وأضاف أن الاعلان عن الاتفاق كان بمثابة صدمة لكل الأحرار والشرفاء في الأمتين العربية والاسلامية، والعالم أجمع في وقت يمعن به الاحتلال بتكثيف الاستيطان وتهويد القدس.

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