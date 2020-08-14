الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى





رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، والطرق المؤدية للمسجد الأقصى.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الشوارع والطرقات في البلدة القديمة، وأخرى مؤدية باب العامود حيث عرقلت حركة تنقل المواطنين.ومنعت قوات الاحتلال، سكان الضفة الغربية من دخول البلدة القديمة في القدس للصلاة في المسجد الأقصى.كما دقق جنود الاحتلال بهويات المواطنين عند باب الساهرة ومنعوا الدخول لحاملي هوية الضفة.وشهدت الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس المحتلة تشديدات عسكرية، خاصة على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس.وأشارت مصادر مقدسية الى أن إجراءات الاحتلال العسكرية جاءت خشية من خروج المصلين بمسيرة ضد اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.