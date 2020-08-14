شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ندد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بالإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، عن تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل تعليق العمل بخطة الضم الإسرائيلية لــ 30% من مساحة الضفة الغربية، وذلك وفقاً للتبرير الإمارتي للإعلان.



بينما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود مثل هذا التعهد الإسرائيلي للإمارات؛ وأكد في مؤتمره الصحفي على أن الإعلان بني على قاعدة (السلام مقابل السلام)، وإنه ماضي في تطبيق خطته لضم ما يشاء من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة

عام 1967م.



كما بين سعد أن الخطوة الإماراتية تعد نسفاً متعمداً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، التي تشكل أساساً لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية.



واعتبره عدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م.



وأكد سعد على ان للشعب الفلسطيني قيادة شرعية وعنوان معروف، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس ، فعلى كل من يدعي الحرص على قضية الشعب الفلسطيني أن ينسق مساعيه مع الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا لكي يكون مسعاه مقبولاً من الشعب الفلسطيني، وهو ليس مطالباً بابتكار طرق ووسائل مشبوهة لا تورثه سوى الندم والخسران.