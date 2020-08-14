النخالة عن الإمارات: يا لعارهم.. يلطخون وجوههم وتاريخهم بدماء الفلسطينيين

زياد النخالة "الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين: هذا الاتفاق العار بين الامارات وإسرائيل هو سقوط مدماك آخر في الجدار العربي المتهالك اصلا، والذي سبقه اتفاق (كامب ديفيد) و اتفاق (وادي عربا) واتفاق (اوسلو) .



وأضاف النخالة في بيان صحفي اليوم الجمعة: يا لعارهم.. يدوسون علي كل شيء ويلطخون وجوههم وتاريخهم بدماء الفلسطينيين ودماء الشعوب العربية التي قدمت التضحيات من أحل فلسطين ومن أجل القدس، إنهم يغادرون المقدس للمدنس من أجل بقائهم بخدمة إسرائيل وأمريكا ، ومن أجل بقائهم في السلطة والحكم".



وطالب الأمين العام للجهاد الإسلامي، الشعب الفلسطيني وقواه السياسية اليوم ألّا ينظروا للخلف نحو الذين سقطوا، وعلى الجميع أن يدرك جيدا أن كل وهم بالسلام وعلى السلام قد سقط، ويجب على الشعب الفلسطيني أن يعيد ترتيب صفوفه وفق رؤية واضحة على قاعدة المقاومة.



وختم: علينا أيضا قبل أن نطالب الآخرين بالتراجع عن خزيهم أن تتراجع الرسمية الفلسطينية عن سلامها وإلا تساوت الرؤوس.