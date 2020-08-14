جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني



وأضافت جبهة التحرير العربية في بيان وصل "دنيا الوطن": "إن هذا الاتفاق المخزي يمثل طعنة في خاصرة الشعب العربي الفلسطيني وتنكّر لحقوق شعبنا التاريخية في أرضه ووطنه ، ويعطي شرعية زائفة لوجود الاحتلال وجرائمهِ على أرض فلسطين".



وأكدت الجبهة ان هذه المؤامرات لا تزيد شعبنا الفلسطيني والعربي الا صلابته وقوة وإيمان في مضاعفة النضال والاستمرار في تقديم التضحيات حتى التحرير وإقامة دولتنا الفلسطينية ذات السيادة على كل فلسطين.



وأكملت في بيانها: إن الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي واهمين بعلاقتهم مع الأنظمة العربية العنكبوتيه التي تسحق بشعوبها الى مزابل التاريخ.



ودعت الجبهة شعبنا العربي ومؤسساته الوطنية والدول الصديقة وجميع الأحرار في العالم لدعم ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني في مقاومته ضد المحتل الجاثم على أرضه ، كما ودعت الجميع لنبذ وتجريم أي إتفاق أو أي وجه تعاون مع الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطندانت جبهة التحرير العربية، اليوم الجمعة، الاتفاق بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وبمباركة بعض الأنظمة العربية التي لا تعبر عن إرادة شعبنا العربى الأصيل.