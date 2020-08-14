شؤون فلسطينية

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة التحرير العربية، اليوم الجمعة، الاتفاق بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وبمباركة بعض الأنظمة العربية التي لا تعبر عن إرادة شعبنا العربى الأصيل.

وأضافت جبهة التحرير العربية في بيان وصل "دنيا الوطن": "إن هذا الاتفاق المخزي يمثل طعنة في خاصرة الشعب العربي الفلسطيني وتنكّر لحقوق شعبنا  التاريخية في  أرضه ووطنه ، ويعطي شرعية زائفة لوجود الاحتلال وجرائمهِ على أرض فلسطين".

وأكدت الجبهة ان هذه المؤامرات لا تزيد شعبنا الفلسطيني والعربي  الا صلابته وقوة وإيمان في مضاعفة النضال والاستمرار  في تقديم التضحيات حتى التحرير  وإقامة دولتنا الفلسطينية ذات السيادة على كل فلسطين.

وأكملت في بيانها: إن الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي  واهمين بعلاقتهم مع الأنظمة العربية العنكبوتيه التي  تسحق بشعوبها الى مزابل التاريخ.

ودعت الجبهة شعبنا العربي ومؤسساته الوطنية والدول الصديقة وجميع الأحرار في العالم لدعم ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني في مقاومته ضد المحتل الجاثم على أرضه ، كما ودعت الجميع لنبذ وتجريم أي إتفاق أو أي وجه تعاون مع الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

"المنظمات الأهلية" تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

الصحة: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

النخالة عن الإمارات: يا لعارهم.. يلطخون وجوههم وتاريخهم بدماء الفلسطينيين

النخالة عن الإمارات: يا لعارهم.. يلطخون وجوههم وتاريخهم بدماء الفلسطينيين

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لطرد دولة الإمارات من المنظومتين العربية والمسلمة

"الديمقراطية" تدعو لطرد دولة الإمارات من المنظومتين العربية والمسلمة

التيار الإصلاحي: نأمل بأن الإمارات ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني العليا

التيار الإصلاحي: نأمل بأن الإمارات ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني العليا

حماس: بوفاة العريان فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها والداعمين لمقاومتها

حماس: بوفاة العريان فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها والداعمين لمقاومتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

"المنظمات الأهلية" تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل &#34;غادر&#34; وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ &#34;صورة&#34;

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"