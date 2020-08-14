شؤون فلسطينية

التيار الإصلاحي: نأمل بأن الإمارات ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني العليا

التيار الإصلاحي: نأمل بأن الإمارات ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني العليا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تعقيباً على إتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل: نأمل بأن دولة الإمارات ستراعي دوماً مصالح الشعب الفلسطيني العليا بتوظيف كل علاقاتها بإطار استراتيجيةٍ تهدف للتخلص من الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، وتوظيف جهدهم وما يتوفرون عليه من مقدرات في الضغط المباشر على الإدارة الأميركية وغيرها لإنهاء مخطط الضم بالكامل، واستبدال خطة ترامب للتسوية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واستذكر تيار الإصلاح الديمقراطي، في بيان صحفي صدر عنه الدور التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وثورته ومساندتها الدائمة في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وأكد التيار على أن ما يحيق بقضيتنا الوطنية من تراجعات منشأه المتغيرات الإقليمية والدولية، وقبل ذلك سوء أوضاعنا الداخلية فلسطينياً بسبب الانقسام وسلبية القيادة وتراجع دور الفصائل وغياب الوحدة، داعياً الكل الوطني الفلسطيني إلى استعادة وحدته الوطنية وانهاء انقسامه البغيض والعودة للنضال الجماعي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كاملاً: 

تابع تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح باهتمامٍ بالغٍ البيان الأميركي الإماراتي الإسرائيلي المشترك، والذي أعلن عن بدء مسارٍ لتطبيع العلاقات، ويتضمن تجميداً لقرار ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ويجدد التيار هنا موقفه الثابت، والذي أعلنه مراراً، من وجوب التزام الدول العربية كافة بمبادرة السلام الصادرة عن قمة بيروت العربية عام 2002.

يؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على استقلالية موقفه السياسي والوطني، في كافة أماكن تواجده، ولم ولن يكون إلا حيث تكون المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، فهي بوصلة الفعل والالتزام، ويجدد تمكسه بثوابتنا الوطنية والقومية ويشدد على عدم جدوى العلاقة مع دولة الاحتلال ما لم تُذعن لإرادة الشرعية الدولية القاضية بتطبيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فقد كنا وما زلنا مع السلام العادل والدائم الذي تعيش فيه شعوب المنطقة جنباً إلى جنب سعياً للأمن والازدهار والتنمية، وما زلنا ننادي بضرورة توفير الدعم والاسناد القومي لقضيتنا الوطنية وتعزيزها في الوعي والوجدان العربي باعتبارها القضية المركزية.

إن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إذ يستذكر الدور التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم صمود شعبنا وثورتنا، ومساندتها الدائمة لشعبنا في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، فإنه يأمل  بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستراعي دوماً مصالح الشعب الفلسطيني العليا بتوظيف كل علاقاتها في إطار استراتيجيةٍ تهدف للتخلص من الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، وتوظيف جهدهم وما يتوفرون عليه من مقدرات في الضغط المباشر على الإدارة الأميركية وغيرها لإنهاء مخطط الضم بالكامل، واستبدال خطة ترامب للتسوية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على مواقفهم المعلنة برفض قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ومحاولته الالتفاف على دور ومكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والعودة للتأكيد على مرجعية عملية التسوية وعلى رأسها قراري 242 و338.،

ويؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن ما يحيق بقضيتنا الوطنية من تراجعات منشأه المتغيرات الإقليمية والدولية، وقبل ذلك سوء أوضاعنا الداخلية فلسطينياً بسبب الانقسام وسلبية القيادة وتراجع دور الفصائل وغياب الوحدة، وعليه فإن التيار يدعو الكل الوطني الفلسطيني إلى استعادة وحدته الوطنية وانهاء انقسامه البغيض والعودة للنضال الجماعي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تضم كافة أطياف شعبنا السياسية وبعد إصلاح هياكلها، والاتفاق على البرنامج الكفاحي المشترك، لأنه السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال واستعادة مسيرة التحرر الوطني التي أوقفتها سنوات الانقسام واللهاث خلف مفاوضاتٍ عدميةٍ قاعدتها الأساسية الإذعان لإرادة المحتل وتلقي ضرباته دون أن يكون لمن تولوا أمر شعبنا حق المبادرة إلى المواجهة أو تغيير قواعد وشروط العلاقة مع المحتلين بعدما رهنوا مستقبلهم وامتيازاتهم ومصالحهم الشخصية بالمحتل على حساب حقوق شعبنا السياسية وحقه العادل في أرض وطنه.

تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح
الخميس 13 أغسطس 2020

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

"المنظمات الأهلية" تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

الصحة: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

النخالة عن الإمارات: يا لعارهم.. يلطخون وجوههم وتاريخهم بدماء الفلسطينيين

النخالة عن الإمارات: يا لعارهم.. يلطخون وجوههم وتاريخهم بدماء الفلسطينيين

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل &#34;غادر&#34; وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لطرد دولة الإمارات من المنظومتين العربية والمسلمة

"الديمقراطية" تدعو لطرد دولة الإمارات من المنظومتين العربية والمسلمة

حماس: بوفاة العريان فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها والداعمين لمقاومتها

حماس: بوفاة العريان فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها والداعمين لمقاومتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

الاحتلال يغلق طرقاً في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

شاهر سعد يندد بالإعلان الثلاثي بين الإمارات و (إسرائيل) والولايات المتحدة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

"المنظمات الأهلية" تستنكر تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة وتطالب بتحرك دولي

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل &#34;غادر&#34; وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ &#34;صورة&#34;

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"