حماس: بوفاة العريان فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها والداعمين لمقاومتها





وقالت حماس في بيانها: بموت عصام العريان فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها، والداعمين لمقاومة شعبها، حيث إنه وقف كل المواقف نصرة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى.



وفيما يلي نص البيان:



تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين بخالص التعزية والمواساة من عائلة الفقيد الدكتور عصام العريان، الذي وافته المنية أمس الخميس، ومن إخوانه ومحبيه، فبموته رحمه الله فقدت القضية الفلسطينية أحد الرجال المدافعين عنها، والداعمين لمقاومة شعبها، حيث إنه وقف كل المواقف نصرة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، ومقاومة التطبيع مع الاحتلال.



رحم الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - فلسطين



الجمعة: 14 أغسطس 2020







رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أحد قادة الإخوان المسلمين بمصر، عصام العريان، الذي توفي أمس داخل سجن مصري، واعتبرته فقيد الأمة والشعب المصري الشقيق.