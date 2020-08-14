(رويترز): فيتنام ستشتري اللقاح الروسي ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز)، اليوم الجمعة، إن وزارة الصحة الفيتنامية، تقدمت بطلب لشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.



ونقلت الوكالة، عن التلفزيون الحكومي الفيتنامي: "في الوقت نفسه، ستواصل فيتنام تطوير لقاحها الخاص ضد (كوفيد-19)".



في 11 أغسطس، باتت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-5"، وتم تطوير هذا اللقاح من قبل مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة. واجتاز اللقاح الاختبارات السريرية في يونيو ويوليو.