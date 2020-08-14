دولي

الخارجية التركية: التاريخ لن يغفر للإمارات إبرام اتفاق مع إسرائيل

الخارجية التركية: التاريخ لن يغفر للإمارات إبرام اتفاق مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن تاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسى ولن يغفر "السلوك المنافق" لدولة الإمارات العربية في إبرام اتفاق مع إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان مكتوب، نقلته (رويترز) أن الشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية على حق في إظهار رد فعل قوي على الاتفاق الذي سيؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.


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