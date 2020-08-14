الخارجية التركية: التاريخ لن يغفر للإمارات إبرام اتفاق مع إسرائيل







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن تاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسى ولن يغفر "السلوك المنافق" لدولة الإمارات العربية في إبرام اتفاق مع إسرائيل.وذكرت الوزارة في بيان مكتوب، نقلته (رويترز) أن الشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية على حق في إظهار رد فعل قوي على الاتفاق الذي سيؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.