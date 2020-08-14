إيران: اتفاق الإمارات وإسرائيل "خطوة خطيرة"

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت إيران الاتفاق المبرم بين الإمارات وإسرائيل بأنه (خطوة خطيرة)، حسبما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) يوم الجمعة نقلا عن بيان من وزارة الخارجية الإيرانية.



وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذه الخطوة التي أقدمت عليها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل المزيفه واللاشرعيه والمعاديه للإنسانية خطوة خطيرة، وإذ تحذر من أي تدخل من قبل إسرائيل في معادلات منطقة الخليج ، تعلن بأنه على حكومة الإمارات وسائر الحكومات المواكبة تحمّل جميع تداعيات هذه الخطوة".



وقالت الوزارة "التاريخ سيثبت كيف أن هذا الخطأ الاستراتيجي من قبل إسرائيل وهذا الخنجر الذي طعنت الإمارات به بلا حق ظهر الشعب الفلسطيني بل المسلمين كلهم، سيؤدي على العكس إلى تقوية محور المقاومة وبلوغ الوحدة والتضامن ضد إسرائيل والرجعية الى الذروة".