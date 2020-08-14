عاجل

  • وزارة الصحة: تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

عربي

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة السياسيين في لبنان على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط قادرة على تنفيذ إصلاحات لاستعادة ثقة المواطنين وإقناع المانحين بصرف مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي وفقاً لـ(رويترز) إن ماكرون وجه رسالته للأطراف السياسية اللبنانية خلال زيارة لبيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس آب وأودى بحياة 172 شخصا ودمر أحياء بأكملها وترك نحو 250 ألفا بلا مأوى.

واستقالت الحكومة اللبنانية إثر احتجاجات غاضبة في الشوارع لكنها مستمرة في تسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى. وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية إن ماكرون، الذي أحاطت به حشود لدى تفقده لبيروت بعد الانفجار، يقود جهودا دولية لحل الأزمة.

وذكر المصدر الدبلوماسي الفرنسي المطلع على فكر ماكرون "ستكون هناك في البداية حكومة مهمتها تنفيذ إصلاحات عاجلة.. حكومة تكنوقراط يمكنها تنفيذ الإصلاحات وإدارة المساعدات العاجلة والاستجابة لتطلعات أبناء بيروت".

وكانت الحكومة المستقيلة تضم في معظمها تكنوقراطا، لكنهم كانوا مرشحين من قبل زعماء طائفيين بسطوا نفوذهم عليهم وعرقلوا الإصلاحات.

وتقدر تكلفة إعادة أعمار بيروت بما يصل إلى 30 مليار دولار وهو ما لا يمكن للبنان أن يتكبده. قال مصدر بوزارة المالية الفرنسية "الوقت من ذهب في لبنان أكثر من أي مكان آخر"،مشيرا للضغط الواقع على الأطياف المختلفة للحصول على مساعدات.

أخبار ذات صلة

سلطنة عُمان تعلن تأييد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

سلطنة عُمان تعلن تأييد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ &#34;صورة&#34;

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

فتح سفارات وتعاون أمني.. تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

فتح سفارات وتعاون أمني.. تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أول تعليق إماراتي على اتفاق &#34;السلام التاريخي&#34; مع إسرائيل

أول تعليق إماراتي على اتفاق "السلام التاريخي" مع إسرائيل

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام &#34;تاريخي&#34; بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام "تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل &#34;غادر&#34; وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية: اتفاق الإمارات مع إسرائيل "غادر" وطعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

واشنطن: منظمات ومؤسسات فلسطينية تدين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الاثنين

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الاثنين

الأردن يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية

الأردن يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

(ماكرون) يحث على تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ &#34;صورة&#34;

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"