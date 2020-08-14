شؤون فلسطينية

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة فجر اليوم الجمعة مستنبتا داخل منزل معد لزراعة اشتال الماريجوانا المخدرة في بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة والقت القبض على اربعة اشخاص مشتبه بهم بزراعتها.

وذكرت إدارة العلاقــات العامـة والاعلام بالشرطة بان شرطة مكافحة المخدرات ضبطت 329  شتلة يشتبه ان تكون اشتال الماريجوانا المخدرة  باطوال مختلفة , بالاضافة الى 122 بذرة مزروعة حديثا في حاضنات مخصصه لذلك .

كما ضبطت خلال عملية التفتيش اكثر من كغم  من عرانيس يشتبه بانها عرانيس الماريجوانا واوراقها , وقطعة سلاح مصنعة بحوزة احد الاشخاص .

وأكدت انه تم توقيف المشتبه بهم وتبين بان احدهم من ذوي السوابق بقضايا المخدرات , وسيتم احالتهم الى جهات الاختصاص من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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