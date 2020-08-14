عربي

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، إعلان التطبيع بين إسرائيل ودولة الامارات العربية برعاية أميركية، داعية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني فعليا لا ببيانات فارغة.

وقالت الأمانة في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة التطبيعية المتعجلة جدا تفضح العلاقات المريبة بين الأطراف المعلنة لها وتكشف مسارا بعيدا عن الهموم العربية والقضية المركزية، مشيرة إلى تأكيد نتنياهو أن الضم سيستمر ولن يتوقف رغم الاشارة في الاتفاق التطبيعي إلى تجميد القرار.

وأكدت أن هذا التطبيع يصب في خدمة اسرائيل وسياستها الاستيطانية والعدوان والاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني وباقي شعوب الامة، واعتبرته تفريطا مجانيا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشددت الأمانة على ثوابت العمل العربي في التضامن والدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وضرورة العمل العربي المشترك لردع سياسات الحرب والعدوان والاستهتار بالحقوق العربية العادلة.

وذكرت بتجارب ما سبق من معاهدات تطبيع واتفاقيات ما يدعون بالسلام والمشاركة في حل القضايبا المطروحة بين الأطراف وغيرها من المسميات التي لا تحترمها حتى الأطراف نفسها التي وقعت عليها، وكما نراها زادت في عدوان الكيان وممارساته المتعارضة مع ما كتب فيها.

وأهابت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، بجماهير شعبنا العربي والقوى السياسية من كل التيارات الحريصة على مواقفها الوطنية الرافضة بقوة للاحتلال الاسرائيلي أن تدين هذه الخطوة وتشجب الاستمرار فيها، داعية إلى وقف التطبيع ورفض المساومات على القضايا العربية والسلام والأمن في المنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ &#34;صورة&#34;

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

فتح سفارات وتعاون أمني.. تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

فتح سفارات وتعاون أمني.. تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أول تعليق إماراتي على اتفاق &#34;السلام التاريخي&#34; مع إسرائيل

أول تعليق إماراتي على اتفاق "السلام التاريخي" مع إسرائيل

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام &#34;تاريخي&#34; بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

شاهد: الإعلان عن اتفاق سلام "تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية

بينها دولة عربية.. سبع دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لفيروس (كورونا)

بينها دولة عربية.. سبع دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لفيروس (كورونا)

مصر تُقرر سحب دواء للأطفال من أسواقها

مصر تُقرر سحب دواء للأطفال من أسواقها

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

صور: الشرطة تضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة في ضواحي القدس

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

الأردن يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية

الأردن يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

هيئة الأسرى: تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيع علني لفلسطين

عريقات يُطالب الأمين العام للجامعة العربية بإدانة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الاستقالة

عريقات يُطالب الأمين العام للجامعة العربية بإدانة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الاستقالة

أول خطوة من القيادة الفلسطينية رداً على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أول خطوة من القيادة الفلسطينية رداً على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

الديمقراطية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجاوز لقرارات القمم العربية

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدين اعلان التطبيع وتدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

دولة عربية تُهنئ الإمارات باتفاق السلام مع إسرائيل

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ &#34;صورة&#34;

شاهد: حاكم دبي يُعلّق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أول رئيس عربي يُرحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات