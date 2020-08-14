قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الامعري، واعتقلت كل من نائل أبو كويك ويوسف حماد، وتخلل ذلك مواجهات وملاحقات للشبان.



كذلك اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وأسفرت المواجهات في عنبتا عن حالة اختناق بإحدى المنازل، بسبب دخول الغاز المسيل للدموع الى المنزل، فيما جرى اعتقال الشابين حمزة فتحي أبو كاملة (32 عاما)، ومؤمن موفق أبو كاملة (19عاما).



وفي نابلس، اندلعت مساء أمس مواجهات بين الشبان والمستوطنين في بلدة عصيرة القبلية.



وتركزت المواجهات في الحارة الفوقا المتاخمة لامتداد مستوطنة يتسهار المقامة على أجزاء من البلدة والقرى المجاورة.



وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.وأفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب طارق سعيد زكارنة قرب مدينة نابلس.وأضاف سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك الشاب بلال خزيمية قرب جدار الضم والتوسع جنوب جنين.كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب فادي سمارة، على حاجز عسكري مفاجئ على طريق دير أبو ضعيف، واعتقلت الشاب توفيق أبو مراد، على حاجز سالم العسكري.